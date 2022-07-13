* талибов — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, , 10:48 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали своего таджикского командира в афганской провинции Тахар. Местные источники сообщили газете «8 Собх», что пуштунские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) таджикского происхождения по имени маулави Азиз.

Арест Nbmlawyers.com

По их словам, это произошло в селе Газастан уезда Калафган.

Источники говорят, что причиной ареста маулави Азиза стали внутренние и этнические разногласия между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Следует отметить, что в последнее время в провинции Тахар усилились разногласия между пуштунскими, таджикскими и узбекскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Два дня назад в уезде Ходжа Бахауддин произошло столкновение между пуштунскими и узбекскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате которого два человека погибли и шестеро получили ранения.