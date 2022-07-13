Бразилиа, 13 июля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Бывший защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна продолжит карьеру в бразильском «Коринтиансе». Об этом 13 июля сообщает Globo Esporte.

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По информации издания, сейчас 30-летний футболист находится с семьёй у себя на родине в Парагвае. В ближайшие дни он должен отправиться в Бразилию, чтобы подписать арендное соглашение с «Коринтиансом» на один год.

Отмечается, что Бальбуэна может дебютировать за «Коринтианс» в матче с «Коритибой» 20 июля.

Бальбуэна уже выступал за «Коринтианс» с 2016 по 2018 год. Летом 2021-го он перешёл в «Динамо». В сезоне 2021/22 футболист сыграл в 27 матчах чемпионата России, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу. После завершения сезона он приостановил действие контракта с московским клубом, воспользовавшись разрешением ФИФА.