13 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление заместителя главы Херсонской военно-гражданской администрации Кирилла Стремоусова о том, что украинские формирования начали жечь поля с пшеницей на границе с Херсонской областью.

Оксана Переможенко, , 11:17 — REGNUM Украинские формирования начали жечь поля с пшеницей на границе с Херсонской областью. Об этом 13 июля сообщил заместитель главы Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

Дьяволиада Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вертолетом летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения. Это нациствующий режим, и им все равно», — заявил Стремоусов РИА Новости.

Отметим, также ранее в социальных сетях появилось соответствующее видео.

Действия вооруженных формирований киевского режима обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников обсуждения возмутило действие украинской стороны, которую не волнуют жители региона. Иные указали на то, что поступок Украины свидетельствует о том, что в Киеве смирились с утратой региона и теперь таким образом «пакостят».

«Потом будут обвинять русских в голодоморе. Классика», — написал Саша.

«Вот ублюдки фашистские, скорее бы уже вас денацифицировали!» — не выдержал Sergey Z.

«А потом им расскажут про голодомор, и доверчивые «небратья», конечно же, поверят», — пишет «Владюша is тупинг».

«Еще кто-то сомневается, что на Украине фашизма «нет» и уничтожения своего народа «нет»?» — задалась вопросом Галина В.

«Украинцы, они такие! Чтоб у соседа корова сдохла…» — отреагировал Всеволод.

«Как это по-натовски», — с сарказмом добавил Саша.

«Воины света» могут воевать с памятниками, полями и безоружными гражданскими, ах да, ещё и с детьми», — отреагировал Russ.

«Они ж «освобождать» эти поля собрались! Уроды», — возмутился Rimh.

«Все как всегда — запугать и обозлить», — прокомментировала Ольга.

«Истинное лицо правительства Украины», — написал Геннадий.

Уничтожение фашистами совесткой деревни

«Всё, на что способна украинская власть, — это разрушение», — пишет Елена.

«Для них херсонцы — это уже чужой народ, до чего же оскотинились люди за 30 лет незалежности…» — отреагировала Светлана Г.

«Государство-террорист», — написала «Генеральная линия».

«Да разве же можно так с хлебом? Хлеб — это же святое», — задалась вопросом Светлана.

«Вся их борьба с мирными и с полями… Доблестная армия Украины», — с сарказмом отметила Yulia.

«Вот пилоты — это же все-таки образованные люди. У которых определённый уровень интеллекта должен быть. Вертолёт — это же сложнейшая машина. И даже с такими мозгами люди творят такое…» — пишет Надежда.

«Как люди, которые посеяли и вырастили эту пшеницу, будут относиться к власти, которая отправляет эти вертолеты?! Сами настраивают против себя население освобождённых территорий. А пилот так карму себе попортил, просто хуже некуда», — комментирует Нелли А.

«Сам не гам и другому не дам!.. И после таких действий как они собираются «возвращать» территории… А, забыла, им же на людей плевать, только территории нужны, чтоб жовто-блакитный прапор встромить (желто-голубой флаг вонзить. — О. П.)», — добавила Natali.

«Очевидно, что с потерей этих территорий Салорейх уже смирился, раз относится не как к своим», — отметил Максим Н.

«Пусть вот Европа посмотрит, кто их в голод загоняет», — написал Юсик.

«Вот в этом и вся украинская сущность! Воевать не могут, но зато навык «гадить» у них прокачан на генном уровне», — отреагировала Natalie D.

«Подождем осень и зиму. И увидим, как этот пилот, который выполняет преступные приказы, будет рыдать, что ему жрать нечего и отопления и света нет. Херсонцы-то не останутся без хлеба и муки. И получат дотации фермеры», — подытожила Ирэна.