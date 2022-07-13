п. Батагай, 13 июля 2022, 10:50 — REGNUM Список подтопленных населённых пунктов Якутии может пополнить посёлок Батагай в Верхоянском районе. Вода там прибывает, и по прогнозу может превысить критическую отметку, сообщил 13 июля заместитель председателя Госкомобеспечения республики Иннокентий Андросов.
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По его словам, сейчас в посёлке возводят дамбу. Если вода будет слишком высокой, то её может прорвать. На этот случай приготовлен запас мешков и песка, чтобы восстанавливать размыв.
В населённом пункте оборудовали помещения для временного размещения людей. Пик паводка ждут в течение суток.
Как сообщало ИА REGNUM, река Яна вышла из берегов в городе Верхоянск в Якутии. Там подтоплены 54 придомовые территории. В Верхоянском районе вода также зашла на территорию села Боронук, остаётся подтопленным населённый пункт Бетенкес.