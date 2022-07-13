п. Батагай, , 10:50 — REGNUM Список подтопленных населённых пунктов Якутии может пополнить посёлок Батагай в Верхоянском районе. Вода там прибывает, и по прогнозу может превысить критическую отметку, сообщил 13 июля заместитель председателя Госкомобеспечения республики Иннокентий Андросов.

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По его словам, сейчас в посёлке возводят дамбу. Если вода будет слишком высокой, то её может прорвать. На этот случай приготовлен запас мешков и песка, чтобы восстанавливать размыв.

«Вода прибывает. Продолжаются работы по укреплению дамбы протяженностью 1 км. Дополнительно готовим мешки с песком. Всего в работах задействовано 80 человек и порядка 10 единиц техники, в том числе есть тяжелая техника — один бульдозер, три погрузчика, шесть самосвалов», — рассказал ЯСИА глава посёлка Батагай Егор Шестаков.

В населённом пункте оборудовали помещения для временного размещения людей. Пик паводка ждут в течение суток.

Как сообщало ИА REGNUM, река Яна вышла из берегов в городе Верхоянск в Якутии. Там подтоплены 54 придомовые территории. В Верхоянском районе вода также зашла на территорию села Боронук, остаётся подтопленным населённый пункт Бетенкес.