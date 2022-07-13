Москва, 13 июля 2022, 10:46 — REGNUM Возможное решение властей Великобритании о конфискации активов российских юридических и физических лиц стало бы самоубийством, заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
Дипломат добавил, что в Лондоне должны осознавать «губительные последствия такого шага для статуса Великобритании как международного финансового центра».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел страны Лиз Трасс заявила, что профильные министерства Великобритании уже работают над вопросом конфискации замороженных российских активов для передачи их Украине. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае изъятия странами Запада замороженных активов Банка России в пользу киевского режима, что было бы фактически прямым воровством, российская сторона примет ответные меры.
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