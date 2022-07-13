Москва, 13 июля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Возможное решение властей Великобритании о конфискации активов российских юридических и физических лиц стало бы самоубийством, заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Рассматриваем такие высказывания, прежде всего, как часть развернутой британской стороной масштабной антироссийской кампании, нацеленной на международную изоляцию и экономическое удушение нашей страны», — сказал он РИА Новости.

Дипломат добавил, что в Лондоне должны осознавать «губительные последствия такого шага для статуса Великобритании как международного финансового центра».

«С учетом значительного ущерба, который уже нанесен британской экономике в результате введения необдуманных антироссийских санкций, гипотетическое решение о конфискации наших активов выглядело бы чистейшим самоубийством», — добавил Биричевский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел страны Лиз Трасс заявила, что профильные министерства Великобритании уже работают над вопросом конфискации замороженных российских активов для передачи их Украине. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае изъятия странами Запада замороженных активов Банка России в пользу киевского режима, что было бы фактически прямым воровством, российская сторона примет ответные меры.

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