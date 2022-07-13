Москва, , 10:45 — REGNUM Вооружённые украинские формирования нанесли удар по Луганску, вероятнее всего, ракетой «Точка-У» со своих позиций в районе города Часов Яр. Об этом 13 июля сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в своём телеграм-канале.

Ракетный комплекс «Точка-У» Rorsah-photo

«Ни одна из ракет до Луганска не долетела. Упали или были сбиты на подлёте к городу. Падения ракет и осколков, взрывы и возгорания фиксируются в районе Александровска, Тепличного, Родаково», — написал он в своём сообщении.

Также Мирошник уточнил, что данный момент эксперты ЛНР в Совместном центре по контролю и координации осуществляют идентификацию выпущенных ВСУ по Луганску боеприпасов.

«По предварительным данным, удар был нанесен ракетными тактическими комплексами «Точка-У» из расположений украинских боевиков в районе города Часов Яр, который находится на расстоянии около 100 километров», — добавил посол ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские нацисты обстреляли город Красногоровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня «Град».