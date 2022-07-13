Мадрид, 13 июля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. После уничтожения 2 500 га в Эстремадуре и почти тысячи га в Саламанке, пожар, объявленный в понедельник в регионе Лас Урдес, удалось локализовать в некоторых секторах. Об этом пишет агентство EFE.

Federal Emergency Management Agency Лесной пожар

При этом отмечается, что ситуация все еще «довольно сложная», что заставляет спасателей постоянно дежурить в рамках работы, которая будет продолжаться в течение нескольких дней.

За последние несколько часов пожар перешел из крайне сложной ситуации, поскольку его невозможно было потушить, в ситуацию, когда средства тушения «могут работать», заявил журналистам региональный координатор Отдела борьбы с пожарами в Эстремадуре Хосе Антонио Навалон.