Москва, , 10:44 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин 13 июля позвонил на горячую линию Росреестра на встрече с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Премьер-министр решил совершить звонок после того, как глава Росреестра заявил о том, что «сегодня время оператора сократилось в три раза (48 секунд) и доля потерянных звонков сократилась в пять раз».

Мишустин быстро дождался ответа оператора и задал вопрос о «дачной амнистии» — в частности, какой набор документов нужен, чтобы ею воспользоваться.

Оператор горячей линии уточнила, зарегистрированы ли права участок до 2001 года, какой вид разрешённого использования (Мишустин ответил, что для личного подсобного хозяйства, категория земель для сельского хозяйства) и имеется ли выписка из похозяйственной книги.

«На основании похозяйственней книги данной выписки как подлинник предоставляется, подаётся документ на регистрацию прав на участок», — ответили в службе горячей линии, добавив, что потребуется «документ, удостоверяющий личность, и пошлина 350 рублей».

Мишустин поблагодарил оператора за профессиональный ответ.

По словам премьер-министра, звонок заранее не планировался.