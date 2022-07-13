Москва, , 10:44 — REGNUM Для всех участников внешнеэкономической деятельности сумма штрафов будет значительно снижена. Соответствующая мера предусмотрена законом, который подписал президент России Владимир Путин.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно документу, который вносит изменения в статью 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях, сумма штрафов за осуществление незаконных валютных операций для участников ВЭД снижается с нынешних 75-100% до 20-40% от суммы такой операции.

Кроме того, снижается штраф за нерепатриацию экспортерами выручки в рублях. Теперь он составит 3-5% вместо 3-10% от суммы денежных средств, не зачисленных в установленный срок на банковские счета в уполномоченных банках. Исключение составят операции по контрактам, связанным с экспортом леса и лесоматериалов.

Также в документе прописаны изменения для должностных лиц за нарушение валютного законодательства РФ. Согласно закону, фиксированная сумма взыскания заменяется штрафом в процентном отношении к сумме нарушения.

«Настоящий федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его опубликования, за исключением статьи 11 пункта 1 настоящего федерального закона», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

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Уточняется, что норма о неприменении административной ответственности к резидентам России, которые не смогли обеспечить возврат валютной выручки из-за ограничительных мер со стороны недружественных России стран (ст. 11 п. 1) вступает в силу со дня его опубликования.

Причем эта норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 23 февраля по 31 декабря 2022 года, а начатые до вступления закона в силу административные дела по таким правонарушениям должны быть прекращены.