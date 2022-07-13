Москва, 13 июля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Законопроект о судебном порядке ограничения доступа к недостоверной информации, которая порочит честь и достоинство гражданина или подрывает его репутацию и связана с обвинением в совершении преступления, внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Николаем Коломейцевым и Юрием Синельщиковым, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Сейчас в России действует внесудебный порядок удаления такой недостоверной информации в случае ее обнаружения в интернете.

Для непосредственной оперативной защиты граждан от распространения позорящей информации в Сети необходим правовой механизм защиты, убеждены авторы.

Уголовно-процессуальный кодекс предлагается дополнить новой мерой обеспечения по делу в виде ограничения доступа к информации по ходатайству следователя, которое будет рассмотрено судом.

В Гражданском процессуальном кодексе предусмотрено рассмотрение судом заявления о принятии предварительных обеспечительных мер. Ответственность юридических лиц за клевету, распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, установлена ст. 5.61.1 КоАП РФ. Законопроект предусматривает внесение изменений в КоАП в части дополнения перечня мер обеспечения исполнения производства по делу об административном правонарушении введением временного удаления недостоверной информации. Предполагается внести возможность обращения в суд с ходатайством о временном удалении информации.

Главу 27 КоАП предлагается дополнить статьей 27.21 (Ограничение доступа к информации, размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет»). В случае удовлетворения указанного ходатайства копия судебного акта должна быть незамедлительно направлена в Роскомнадзор.

Ограничение доступа к информации может быть отменено судьей по заявлению защитника или законного представителя юридического лица, в отношении которого применена данная мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении.