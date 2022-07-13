Кувандык, Оренбургская область, 13 июля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В городе Кувандыке Оренбургской области суд рассмотрел дело гендиректора местного завода о сокрытии денег от уплаты налогов, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Uriston.com Штраф

Являясь директором завода, мужчина незаконно распорядился сокрытыми денежными средствами организации в сумме более 5 млн рублей, направив их на цели, не связанные с уплатой налогов и страховых взносов. Свою вину фигурант признал полностью.

Следователи направили материалы в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении фигуранту меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Суд учел все обстоятельства дела и поддержал ходатайство.

Гендиректор освобождён от уголовной ответственности за совершенное им преступление. Ему назначен судебный штраф в размере 200 тыс. рублей. Постановление может быть обжаловано.

Представитель налоговой службы отметил, что причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме.