В Ярославле власти не могут договориться с владельцами самокатных фирм
Ярославль, 13 июля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров подключился к решению проблемы электросамокатов в Ярославле. Об этом рассказали в аппарате бизнес-омбудсмена.
Пока власти Ярославля не могут договориться с кикшеринговыми фирмами. Бизнес-омбудсмен отметил разницу подходов. Мэрия считает электросамокат средством досуга, а предприниматели — альтернативой общественному и личному транспорту. Встреча сторон прошла на площадке Общероссийского народного фронта.
Как рассказал бизнес-омбудсмен, мэрия областного центра еще раз подтвердила, что все самокаты на территории Ярославля — а их больше тысячи — размещены вне правового поля. Сотрудники территориальных администраций осуществляют их эвакуацию. Так же власти разработали 57 официальных точек для стоянки самокатов – они будут разыграны по результатам аукциона, запланированного на 28 июля. Победители аукциона должны будут подписать договор с мэрией и соблюдать правила использования самокатов.
Еще одна проблема — недостаток нормативной базы, особенно на федеральном уровне. От ГИБДД ждут новых правил использования электросамокатов в России. Но в этом году они, скорее всего, не появятся. Потому бизнес-омбудсмен предложил предпринимателям принять участие в конкурсных процедурах, проводимых мэрией Ярославля.
Также уполномоченный считает, что условия конкурсной документации должны быть прозрачными, чтобы в аукционе могли на равных участвовать как крупные операторы кикшеринга, так и мелкие ИП.