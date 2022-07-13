Ярославль, 13 июля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров подключился к решению проблемы электросамокатов в Ярославле. Об этом рассказали в аппарате бизнес-омбудсмена.

city-yaroslavl.ru Самокаты в центре Ярославля

Пока власти Ярославля не могут договориться с кикшеринговыми фирмами. Бизнес-омбудсмен отметил разницу подходов. Мэрия считает электросамокат средством досуга, а предприниматели — альтернативой общественному и личному транспорту. Встреча сторон прошла на площадке Общероссийского народного фронта.

Как рассказал бизнес-омбудсмен, мэрия областного центра еще раз подтвердила, что все самокаты на территории Ярославля — а их больше тысячи — размещены вне правового поля. Сотрудники территориальных администраций осуществляют их эвакуацию. Так же власти разработали 57 официальных точек для стоянки самокатов – они будут разыграны по результатам аукциона, запланированного на 28 июля. Победители аукциона должны будут подписать договор с мэрией и соблюдать правила использования самокатов.

«Предприниматели, в свою очередь, считают, что 57 точек — это очень мало. С ними эту цифру и саму схему никто не согласовывал. Для существования кикшеринга именно как альтернативы транспорту в Ярославле необходимо порядка 500-700 точек. На конкурсы с таким малым количеством стоянок как сейчас операторам идти невыгодно. А среди них есть крупнейшие сервисы, работающие по всей России. В качестве примера предприниматели привели организацию их работы органами власти Москвы и Тюмени. Например, в столице самокаты гармонично вписаны в транспортную инфраструктуру, и многие предпочитают их личным авто и общественному транспорту. Это современно, экологично и позволяет не терять время в бесконечных пробках», — заявил на встрече ярославский бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров.

Еще одна проблема — недостаток нормативной базы, особенно на федеральном уровне. От ГИБДД ждут новых правил использования электросамокатов в России. Но в этом году они, скорее всего, не появятся. Потому бизнес-омбудсмен предложил предпринимателям принять участие в конкурсных процедурах, проводимых мэрией Ярославля.

«Пока им предложено принять участие в конкурсе, на законных основаниях заключить договоры и доработать сезон. Далее мы ждем выхода федерального закона, регулирующего правила пользования электросамокатами, и вносим соответствующие изменения в местные нормативные акты. Параллельно рассматриваем возможность поэтапного увеличения числа точек проката. Порадовало, что бизнес готов обсуждать вопрос оборудования площадок с парковочными конструкциями за свой счет, чтобы самокаты не лежали на улицах Ярославля вповалку, как сейчас. Но здесь нужно будет решать вопрос со сроком действия договоров аренды точек проката: сейчас он составляет 6 месяцев, но предпринимателям не выгодно тратиться на установку конструкций при таком маленьком сроке аренды», — подчеркнул Альфир Бакиров.

Также уполномоченный считает, что условия конкурсной документации должны быть прозрачными, чтобы в аукционе могли на равных участвовать как крупные операторы кикшеринга, так и мелкие ИП.