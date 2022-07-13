Санкт-Петербург, 13 июля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Станция «красной» линии Петербургского метрополитена «Нарвская» два дня подряд будет недоступна для пассажиров из-за капитального ремонта эскалатора, предупредили 13 июня в пресс-службе городской подземки.

Ирина Смирнова Нарвские ворота и вестибюль станции метро «Нарвская». Санкт-Петербург

«16 и 17 июля станция будет закрыта для входа и выхода пассажиров», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что капитальный ремонт эскалатора на станции «Нарвская» скажется на работе вестибюля метро. С 14 июня по 19 августа по рабочим дням с 08:10 до 09:10 мск вход в вестибюль станции закрыт, с 16:45 до 19:00 мск вход в вестибюль ограничен.