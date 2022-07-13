Москва, 13 июля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В американской внешней политике появились совершенно новые откровения после заявлений бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона об участии в организации госпереворотов в других странах. Об этом 13 июля сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

В эфире ради Sputnik Захарова заявила, что не припомнит, что занимавший высокие посты и отвечающий за международную политику США рассказывал, что занимался планирование госпереворотов.

«Ещё раз — не поддержкой как они раньше говорили «демократических сил», не содействием развитию демократии, плюрализма и так далее. Но так, чтобы своими словами смачно и абсолютно нагло человек, облечённый властью в течение многих лет и при различных президентах, сказал, что он занимался планированием государственных переворотов за рубежом, я не припомню», — сказала представитель МИД РФ.

По её словам, такие заявления требуют реакции, и важно понимать, где именно американцы планировали перевороты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-советник президента США Джон Болтон рассказал, что принимал участие в организации госпереворотов.