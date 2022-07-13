Экономист объяснил падение курса евро антироссийскими санкциями
Москва, 13 июля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Падение курса евро во многом вызвано антироссийскими санкциями, которые ввёл Европейский союз. Об этом 13 июля заявил финансовый аналитик Артём Звездин.
«Отказ от сырьевых товаров со стороны Европы, разумеется, сказывается и на них самих в связи с неготовностью их экономики. Всё это спровоцировало рост стоимости сырьевых товаров», — сказал эксперт.
И без того высокие цены на товары и услуги, которые взлетели на фоне роста общемировой инфляции, стали ещё больше. Инфляция ускорилась, на фоне снижения экономической активности Евросоюза. Как следствие произошло падение евро к рублю и доллару. Если говорить о паре евро к доллару, то стоит так же учитывать рост стоимости доллара на международном рынке в связи с увеличением ключевой ставки ФРС. Таким образом, доллар становится дороже, на фоне снижения евро, отметил аналитик.
«На данный момент нет смысла обывателю реагировать на данные события. Конечно, вы можете купить евро в качестве части своего портфеля, но в данном случае покупка валюты должна носить инвестиционный характер и иметь горизонт 1,5-2 года. Именно столько понадобиться для того, чтобы получить ощутимую выгоду инвестирования в валюту», — сообщил Звездин.