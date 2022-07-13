Иваново, 13 июля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Около 80 тысяч свиней может грозить уничтожение из-за рисков вспышек африканской чумы свиней на промышленных свинокомплексах. Об этом 12 июля на пресс-конференции заявила руководитель управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям Светлана Пантюхина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Свинья

Руководитель ведомства отметила, что только за неделю в Ивановской области зарегистрировано четыре случая заражения африканской чумой свиней — заболеванием, не несущем опасности для человека, но крайне опасном для свиней. В целом, подчеркнула Пантюхина, прогноз по АЧС для региона неблагоприятный, велики риски возникновения новых эпизоотий, что может привести к фактическому исчезновению свиноводства в регионе.

«Сейчас на территории Ивановской области насчитывается около 80 тысяч свиней, в том числе около 78 тысяч голов содержится на крупных предприятиях. Если риски проецировать на Ивановскую область, то мы понимаем, что возникновение вспышки африканской чумы свиней на промышленных свинокомплексах просто приведет к катастрофе. Промышленного свиноводства как такового, возможно, не будет. Это приведет к полному уничтожению свинопоголовья в Ивановской области», — сказала Пантюхина.

В случае такого развития событий, по прогнозу руководителя ведомства, ситуация отразится и на поставках и продажах мяса, а также на торговле кормами.

На данный момент в Ивановской области зарегистрировано четыре случая АЧС — один в Ильинском районе, в частном подсобном хозяйстве, где содержались кабаны, и три в Ивановском районе, в том числе два случая — в одном селе. В связи с этим около 100 свиней, находящихся в первой угрожаемой зоне, придётся уничтожить.