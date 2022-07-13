Москва, 13 июля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил финансовый иск от ПАО «Детский мир» к ООО «Яндекс» — российскому активу Yandex, уходящему корнями в офшор — Нидерланды. С IT-актива взыскивают компенсацию. Претензии рассмотрят в упрощённом порядке, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

Иск «о взыскании компенсации в размере 800 000 рублей» поступил в суд в конце июня 2022 года. Детали пока не сообщались.

Напомним, претензии к компаниям из дивизиона «Яндекса» также возникли у ряда надзорных ведомств, в том числе ФАС России, Роспотребнадзора и транспортных ведомств Кубани и Ленобласти. Из компаний дивизиона также фиксировались утечки персональных данных пользователей.

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