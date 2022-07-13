Москва, 13 июля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Из-за введения «паспорта болельщика» (Fan ID) на матчах чемпионата России по футболу будет проблема с посещаемостью. Об этом 13 июля заявил главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин.

Светлана Бекетова Валерий Карпин

«У нас из-за ведения Fan ID теперь сто процентов будет проблема с посещаемостью», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Он добавил, что по ощущениям в Ростове-на-Дону посещаемость упадёт примерно на 50%.

Кроме того, по его словам, не соблюдается спортивный принцип, поскольку в Москве болельщики могут заполнять стадион без Fan ID, а «в Ростове вместо 20–30 тысяч придёт пять тысяч человек».

«Где равенство? Либо вводите Fan ID во всех городах, либо нигде», — отметил Карпин.