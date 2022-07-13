Рязань, 13 июля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Персональных кураторов закрепят за муниципалитетами Рязанской области. Об этом сообщил врио губернатора Павел Малков.

https://www.ryazangov.ru Павел Малков

На заседании правительства региона 12 июля руководитель региона поручил министерству по делам территорий актуализировать списки кураторов, дать предложения по их перераспределению в соответствии с текущей ситуацией и стратегическими задачами.

«Например, закрепить министра спорта за муниципалитетами, где серьёзно развивается спорт и возводятся профильные объекты. Министра транспорта и автомобильных дорог — за районами с самыми плохими дорогами. Кураторы должны знать, чем живёт район. Следить за эффективностью расходования бюджетных средств и за тем, насколько эти траты соответствуют запросам жителей. Буду брать кураторов с собой в поездки по региону. Это повысит качество их работы и оперативность решения проблем», — считает Павел Малков.

В случае возникновения форс-мажорной ситуации кураторы должны незамедлительно выезжать на место и разбираться в вопросе.