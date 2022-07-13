Санкт-Петербург, 13 июля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в состоянии простоя находятся 11 тыс. работников 77 предприятий. Об этом 13 июля сообщили в аппарате вице-губернатора Алексея Корабельникова. При этом почти 90% простаивающих организаций относятся к иностранным.

Антонио Берни. Безработица. 1934

Количество официально зарегистрированных безработных в Петербурге составляет 17 тыс. человек. За прошедшую неделю их число снизилось ещё на 1,5%. Уровень безработицы до сих пор не превышает числа свободных вакансий. В общей сложности насчитывается порядка 90 тыс. вакантных мест.

Напомним, что количество сотрудников, находящихся в простое, за месяц сократилось в полтора раза. На это повлияло начало работы сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка».