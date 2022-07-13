Лос-Анджелес, США, 13 июля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Названы телесериалы, которые получили наибольшее количество номинаций на «Эмми» в 2022 году. Список номинантов на премию опубликован на её официальном сайте.

Alan Light Премия «Эмми»

Лидером по количеству номинаций стало шоу «Наследники» Джесси Армстронга — он представлен в 25 категориях. На втором месте «Тед Лассо» и «Белый Лотос» (по 20 номинаций), а на третьей позиции — «Хитрости» и «Убийства в одном здании» (по 17 номинаций). Четвёрку замыкает сериал «Эйфория» (16 номинаций).

ИА REGNUM напоминает, что «Эмми-2022» пройдёт в 74-й раз. Церемония вручения премии состоится в Лос-Анджелесе 12 сентября.