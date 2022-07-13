Приозерск, Ленинградская область, 13 июля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Самолет-амфибия «Пеликан-2» совершил жесткую посадку на реке Вуокса в Приозерском районе Ленинградской области, сообщили ИА REGNUM 13 июля в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

пресс-служба СЗТП Самолет-амфибия «Пеликан-2» в воде

Жесткая посадка произошла в районе Бабушкиных островов на реке Вуокса 13 июля около 08:00 мск. По предварительным данным, пилот не справился с управлением. Оказавшись на воде, он доплыл до берега и обратился за медицинской помощью.

«Разрешение на выполнение полета не получал. На место происшествия выехал помощник Ленинград-Финляндского транспортного прокурора Алексей Рудский», — сообщили в надзорном ведомстве, уточнив, что Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура ведёт проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Надзорное ведомство проверит все обстоятельства, соблюдение пилотом требований безопасности полетов и при наличии оснований примет меры. Отметим, что инцидентом также заинтересовались в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.