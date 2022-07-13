Донецк, 13 июля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования обстреляли населённый пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Обстрел

Отмечается, что обстрел Гольмовского со стороны киевских боевиков был произведён в 10:00 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено 10 снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что боевики ВСУ с помощью вертолета начали поджигать поля с пшеницей на границе с регионом.