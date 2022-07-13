Магас, , 10:33 — REGNUM В Ингушетии установлены нарушения антикоррупционного законодательства в министерстве здравоохранения. Не предоставили данные о своих доходах и расходах за 2020 год 12 сотрудников ведомства. Этот факт выявила прокуратура республики, направив руководителю минздрава представление по итогам проверки.

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Как было установлено, ряд должностных лиц министерства в декларации о доходах и расходах, а также об имуществе представили неполные или недостоверные сведения о своих доходах или о доходах членов своей семьи. Многие в том числе, «забыли» о находящихся в их пользовании либо в собственности объектах недвижимости, неверно отражали суммы доходов по месту работы и иных доходов, не указывали банковские счета.

По итогам рассмотрения представления прокуратуры руководитель минздрава вынес решение о дисциплинарном наказании для 12 должностных лиц.

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