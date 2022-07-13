Москва, 13 июля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести прогрессивную шкалу материнского капитала, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля.

Pexels.com Младенец

«Введение маткапитала на первого ребенка — правильная мера, наша партия на ней настаивала. Но в таком случае надо увеличивать выплаты и на вторых, и последующих детей. По сути, нам нужна прогрессивная шкала маткапитала», — считает Миронов.

Речь идет о том, чтобы сохранить выплаты на первого ребенка, при рождении второго выплачивать уже существенно больше, например, 1 млн рублей, третьего — 1,5 млн, четвертого — 2 млн, пояснил парламентарий.

«При таком подходе программа станет мощным стимулом не только рождаемости, но и многодетности. А именно многодетность позволит переломить негативный демографический тренд. Поэтому в настоящий момент фракция «Справедливая Россия — За правду» разрабатывает инициативу о прогрессии маткапитала», — сообщил Миронов.

Ранее эксперты Минтруда и ВШЭ предупредили о рисках снижения рождаемости до 2024 года. Они связывают тенденцию с проблемами на рынке труда и сокращением числа женщин репродуктивного возраста. По прогнозам аналитиков, число рождений за три года может снизиться на 13−14%.

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