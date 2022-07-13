Москва, , 10:33 — REGNUM Российский магазин приложений RuStore впервые раскрыл официальную статистику. Согласно данным VK, в магазине размещено уже более тысячи мобильных приложений. Совершено уже 500 тысяч установок магазина на пользовательские гаджеты и более 1,1 миллиона скачиваний приложений с момента запуска.

Финансовые приложения — лидеры по скачиваниям из RuStore — более 50% всех загрузок приходится на них. Далее следуют категории «Инструменты» — полезные сервисы для жизни и работы, на них приходится 10% скачиваний, «Развлечения» — 9% и «Покупки» — 6% VK

«На запуске бета-версии RuStore в мае текущего года пользователям было доступно 100 приложений: сервисы VK, Яндекса и Сбера, Госуслуги, приложения мобильных операторов, маркетплейсы, игры, — напомнил руководитель проекта Иван Мыздриков. — Менее чем через два месяца количество загруженных в стор приложений выросло в десять раз, а число скачиваний перевалило за миллион. Мы продолжаем совершенствовать функциональность RuStore, чтобы платформа была максимально безопасна, понятна и удобна для пользователей и разработчиков. Скоро в стор будет интегрирована платформа push-уведомлений, появится платежная система, а также рейтинги приложений. До конца года будут запущены аналитические и маркетинговые инструменты».

Финансовые приложения — лидеры по скачиваниям из RuStore — более 50% всех загрузок приходится на них. Далее следуют категории «Инструменты» — полезные сервисы для жизни и работы, на них приходится 10% скачиваний, «Развлечения» — 9% и «Покупки» — 6%