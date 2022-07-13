Лаганский район, Калмыкия, , 10:32 — REGNUM В Лаганском районе Калмыкии обнаружено тело мужчины. Предположительно, он утонул во время купания в необорудованном месте — в Михайловском канале. Об этом сообщается на сайте республиканского управления МЧС России.

Водоем

Тело жителя посёлка Джалыково было обнаружено утром 12 июля. Спасатели извлекли его из воды с применением плавательных средств. На месте происшествия работали сотрудники инспекторского участка № 1 и оперативная группа Лаганского пожарно-спасательного гарнизона.

ИА REGNUM сообщало, что в Михайловском канале днём 6 июля утонул 11-летний мальчик, который сделал остановку в село Джалыково вместе с тренером по пути из Тольятти на спортивные сборы в Адыгею.