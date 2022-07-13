Делавэр, , 10:32 — REGNUM В своей борьбе за то, чтобы заставить американского предпринимателя Илона Маска выполнить соглашение о покупке Twitter за $44 млрд, компания вооружилась собственными твитами миллиардера, сообщает 13 июля Financial Times.

Суд Marco Verch Professional Photographer and Speaker

Иск, поданный компанией в суд, изображает Маска как несерьезно относящегося к сделке и обвиняет главу Tesla в неоднократном несоблюдении договора, регулирующего покупку. Его бесцеремонное отношение и вопиющие нарушения условий договора были очевидны в течение последних месяцев, утверждает компания, ссылаясь на его частые выпады в адрес Twitter и его руководства на самой платформе.

«Создается впечатление, что для Маска Twitter, интересы его акционеров, сделка, на которую согласился Маск, и судебный процесс по ее принудительному исполнению представляют собой изощренную шутку», — написали адвокаты Twitter в исковом заявлении, поданном 12 июля в суд штата Делавэр.

Этот язвительный документ закладывает основу для судебного противостояния между одним из богатейших людей мира и одной из самых влиятельных социальных сетей Кремниевой долины.

Обе стороны могут прийти к мировому соглашению или заключить сделку по более низкой цене, чем 54,20 доллара США за акцию, оговоренные изначально. Но эксперты в области права утверждают, что пока преимущество на стороне Twitter.

«Было понятно и так, что претензии Маска слабы. Иск Twitter подчеркнул это еще сильнее», — говорит профессор корпоративного права Тьюлейнского университета Энн Липтон.

По ее словам, из обстоятельств сделки видно, что Маск «решил купить Twitter забавы ради, по сути он вынудил совет директоров пойти на эту сделку, а теперь относится к ней как к игрушке и бросает, потому что рынок упал… при этом нанося ущерб держателям акций Twitter».

В иске Twitter заявил, что предоставил Маску подробную информацию, утаив лишь те сведения, раскрытие которых нарушает конфиденциальность пользователей. Маск, однако, проявил «мало заинтересованности» в том, чтобы разобраться в работе компании.

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