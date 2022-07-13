Москва, , 10:31 — REGNUM Признание экс-советника бывшего президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона в участии в подготовке госпереворотов в других странах требует реакции и разбора, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По ее словам, она не помнит, чтобы когда-либо занимающий высокие посты человек прямым текстом рассказывал о планировании госпереворотов в других странах.

«Еще раз: не поддержкой, как они раньше говорили, «демократических сил», не содействием развитию демократии, плюрализма и так далее. Но так, чтобы своими словами смачно и абсолютно нагло человек, облеченный властью в течение многих лет и при различных президентах, сказал, что он занимался планированием государственных переворотов за рубежом, я не припомню», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Это требует «реакции и дальнейшего разбора», подчеркнула она.

Напомним, ранее в интервью телеканалу CNN Болтон заявил, что участвовал в подготовке государственных переворотов за рубежом.