Москва, 13 июля 2022, 10:31 — REGNUM Признание экс-советника бывшего президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона в участии в подготовке госпереворотов в других странах требует реакции и разбора, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, она не помнит, чтобы когда-либо занимающий высокие посты человек прямым текстом рассказывал о планировании госпереворотов в других странах.
Это требует «реакции и дальнейшего разбора», подчеркнула она.
Напомним, ранее в интервью телеканалу CNN Болтон заявил, что участвовал в подготовке государственных переворотов за рубежом.