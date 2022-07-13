Тутаев, Ярославская область, , 10:47 — REGNUM В Тутаеве Ярославской области супруга областного депутата Алексея Калганова попала в ДТП. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Место ДТП yarnews.net

Авария случилась в 19:10 на улице Моторстроителей в Тутаеве. «Ниссан» жены Алексея Калганова сбил девушку-пешехода, которая вместе с ребёнком пыталась перебежать дорогу, но из-за сильного дождя не заметила автомобиль, равно как и водитель машины не увидел пешеходов.

Сбитую девушку сам депутат Алексей Калганов отвёз на обследование в Соловьёвскую больницу, серьёзных травм у неё нет. Затем девушку доставили домой. Полиция занимается проверкой по этому факту.