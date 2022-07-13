Андалусия, Испания, , 10:31 — REGNUM Государственное метеорологическое агентство Испании прогнозирует высокие температуры на среду на большей части страны и на Майорке. Об этом пишет агентство EFE.

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При этом «красный» уровень погодной опасности действует днём 13 июля в Андалусии и Эстремадуре, где температура воздуха превысит отметку +40.

Помимо этого, «оранжевый» уровень опасности объявлен для Каталонии, Арагона, Наварры, Ла-Риохи, Страны Басков, Галисии, Кастилии и Леона, автономного сообщества Мадрид и Кастилии-Ла-Манча, а для автономных сообществ Астурия, Кантабрия, Балеарских островов, Валенсии и региона Мурсия — «желтый» уровень.