Азовский район, Ростовская область, 13 июля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с двумя грузовиками на трассе в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария случилась ночью 12 июля на 36-м километре автодороги Азов — Староминская. Водитель Daewoo Nexia, предположительно, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «КамАЗ». От удара легковой автомобиль продолжил по инерции движение вперёд и столкнулся со встречным автопоездом «КамАЗ».

В результате тройного ДТП смертельные травмы получили водитель и пассажир легкового автомобиля.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.