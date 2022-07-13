Шимановск, Амурская область, , 18:21 — REGNUM В амурском Шимановске благоустраивают сквер династии железнодорожников в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 июля в пресс-службе правительства региона.

Благоустройство Tambov.gov.ru

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Сквер разделят на три зоны, в нём появятся шахматные столы, качели и беседка. Сейчас там идёт укладка тротуарной плитки.

В 2021 году в Шимановске обновили парк аттракционов, в 2020 — реконструировали парк отдыха. Там была благоустроена центральная аллея, сделаны пешеходные дорожки, оборудовано освещение, организована фотозона.

«Преобразование городской среды заметно каждому жителю, город становится комфортнее и краше. Самое главное, эти преобразования делают жизнь наших детей ярче и удобнее. Обновился парк аттракционов, теперь там аттракционы новые. Железнодорожный парк у нас построен, можно сказать, заново, потому что там когда-то был клуб железнодорожников.

Мы хотим, чтобы Шимановск продолжал участвовать в нацпроектах, чтобы наш город разрастался, благоустраивался, становился красивее и комфортнее», — отметила заместитель директора МОАУ ДО ЦДТ города Шимановск, председатель Общественного совета Ирина Плашинова.

В целом по Амурской области в 2022 году по нацпроекту обновят парки, скверы, детские площадки и пешеходные зоны. Работы проходят в 11 муниципалитетах региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кавалерово Приморского края продолжается благоустройство площади Ленина в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Полностью обновленный объект жители увидят в 2023 году.