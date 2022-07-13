В Приамурье благодаря нацпроекту обновляются городские пространства
Шимановск, Амурская область, 13 июля, 2022, 18:21 — ИА Регнум. В амурском Шимановске благоустраивают сквер династии железнодорожников в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 июля в пресс-службе правительства региона.
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Сквер разделят на три зоны, в нём появятся шахматные столы, качели и беседка. Сейчас там идёт укладка тротуарной плитки.
В 2021 году в Шимановске обновили парк аттракционов, в 2020-м реконструировали парк отдыха. Там была благоустроена центральная аллея, сделаны пешеходные дорожки, оборудовано освещение, организована фотозона.
В целом по Амурской области в 2022 году по нацпроекту обновят парки, скверы, детские площадки и пешеходные зоны. Работы проходят в 11 муниципалитетах региона.
Как сообщало ИА REGNUM, в Кавалерово Приморского края продолжается благоустройство площади Ленина в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Полностью обновленный объект жители увидят в 2023 году.