Пекин, , 10:25 — REGNUM В течение первого полугодия 2022 года товарооборот между Россией и Китаем возрос на 27,2% в годовом исчислении и составил $80,675 млрд. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба Главного таможенного управления КНР.

Россия и Китай openDemocracy

Уточняется, что за этот период китайский экспорт в Россию вырос на 2,1% и составил $29,55 млрд, в то время как российская сторона увеличила свой импорт товаров и услуг в КНР на 48,2% — до $51,125 млрд.

Также отмечается, что за полгода объём торговли между Китаем и США возрос на 12,7% — до $383,93 млрд и при этом экспорт Китая в США возрос на 15,8% и составил $292,65 млрд, а американский импорт в КНР увеличился на 3,6% — до $91,28 млрд.

Кроме того, указывается, что внешний товарооборот Китая в первом полугодии 2022 года увеличился на 10,3% в годовом исчислении и составил $3,079 трлн. При этом экспорт КНР вырос на 14,2%, до $1,732 трлн, а импорт — на 5,7%, до $1,347 трлн.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля стало известно, что Объём торгов китайской национальной валютой на российском рынке в июне 2022 года вырос до 5,4 млрд юаней с 0,33 млрд юаней месяцем ранее.