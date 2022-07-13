Лондон, , 10:25 — REGNUM Организаторы Уимблдона могут отстранить российских и белорусских теннисистов в 2023 году, если «ситуация на Украине не улучшится». Об этом 13 июля сообщает британское издание Daily Mail.

Теннис Pixabay.com

Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято не раньше марта 2023 года.

При этом организаторы Уимблдона «воодушевлены» заявлениями члена Международного олимпийского комитета (МОК) Крейга Риди, который назвал маловероятными шансы российских и белорусских спортсменов на участие в Олимпийских играх — 2024.

Читайте также: В МОК назвали маловероятным участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024

Напомним, организаторами Уимблдона являются Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA). Они не допустили российских и белорусских теннисистов к Уимблдону-2022 из-за проводимой России спецоперации по денацификации Украины. Из-за этого турнир лишился рейтинговых очков и стал выставочным.

Читайте ранее в этом сюжете: Организаторы Уимблдона оспорили штраф WTA за отстранение российских игроков