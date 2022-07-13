Абакан, , 10:25 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено десять случаев COVID-19, выздоровели 17 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 июля в правительстве региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Новые случаи заражения подтверждены в Абакане (шесть), Саяногорске (два), Черногорске и Усть-Абаканском районе (по одному).

Всего с начала 2022 года в Хакасии выявлено 34 428 носителей коронавируса.

Напомним, 12 июля в Хакасии было подтверждено два случая заражения коронавирусом, выздоровели восемь человек.

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