Абакан, 13 июля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено десять случаев COVID-19, выздоровели 17 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 июля в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новые случаи заражения подтверждены в Абакане (шесть), Саяногорске (два), Черногорске и Усть-Абаканском районе (по одному).

Всего с начала 2022 года в Хакасии выявлено 34 428 носителей коронавируса.

Напомним, 12 июля в Хакасии было подтверждено два случая заражения коронавирусом, выздоровели восемь человек.