Москва, , 10:24 — REGNUM Действия со стороны Запада чётко демонстрируют, что западные страны не готовы налаживать отношения с Россией. Об этом 13 июля сообщил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Россия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«К сожалению, пока наши западные коллеги однозначно демонстрируют, что настроены на эскалацию противостояния с Россией», — сказал в беседе с РИА Новости Биричевский.

При этом, по его словам, Москва в отношениях с Западом готова к любому развитию событий, хотя и пытается всячески избежать худшего.

«Мы готовы к любому развитию событий, рассматриваем все возможные опции, хотя и пытаемся всячески избежать худшего», — подчеркнул дипломат.

Он также добавил, что российская сторона пока не применяла «в полную силу» контрмеры в отношении Запада в ответ на санкции.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что к России не может быть прежнего отношения в свете конфликта на Украине. По его словам, якобы именно Россия виновна в глобальном кризисе продовольственной безопасности, с которым сталкиваются многие страны.

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