Москва, 13 июля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Действия со стороны Запада чётко демонстрируют, что западные страны не готовы налаживать отношения с Россией. Об этом 13 июля сообщил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«К сожалению, пока наши западные коллеги однозначно демонстрируют, что настроены на эскалацию противостояния с Россией», — сказал в беседе с РИА Новости Биричевский.

При этом, по его словам, Москва в отношениях с Западом готова к любому развитию событий, хотя и пытается всячески избежать худшего.

«Мы готовы к любому развитию событий, рассматриваем все возможные опции, хотя и пытаемся всячески избежать худшего», — подчеркнул дипломат.

Он также добавил, что российская сторона пока не применяла «в полную силу» контрмеры в отношении Запада в ответ на санкции.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что к России не может быть прежнего отношения в свете конфликта на Украине. По его словам, якобы именно Россия виновна в глобальном кризисе продовольственной безопасности, с которым сталкиваются многие страны.

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