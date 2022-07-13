Москва, , 10:23 — REGNUM В Госдуме выступили категорически против передачи Центрального музея связи им. А.С. Попова (Санкт-Петербург) из ведения Минцифры на региональный уровень.

Почтовая марка СССР. 1955

«Оригинальный подарок к 150-летию Центрального музея связи им. А.С. Попова приготовил Минфин России. Один из старейших научно-технических музеев мира с полуторавековой историей и огромной коллекцией уникальных экспонатов — предложено «оптимизировать», передав из ведения Минцифры на региональный уровень», — отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») в телеграм-канале.

Это означает не только потерю статуса музея как федерального учреждения, но и невозможность дальнейшей полноценной работы, констатировал парламентарий.

«В числе его достопримечательностей, например, коллекция почтовых марок (государственных знаков почтовой оплаты), не имеющая аналогов. Ее по закону формирует Минцфра (так называемы «обязательные экземпляры»). Но в региональном музее такая коллекция хранится просто не может», — уверен Хинштейн.

Допустить этой «оптимизации» нельзя, считает депутат.