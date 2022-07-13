Москва, , 10:23 — REGNUM Поворот России на Восток пройдёт через Арктику, так как восточный транспортный узел перегружен, об этом в интервью «Ъ” рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Северный морской путь Иван Шилов © ИА REGNUM

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Кроме Северного морского пути другой возможности наладить поставки миллионов тонн груза на Восток нет, считает министр.

«Мы уже сегодня видим дефицит провозных способностей на Востоке России, превышающий 70 млн тонн, а через три года, по нашим подсчетам, он достигнет 150 млн тонн. Решить эту проблему позволят только крупномасштабные морские перевозки, в том числе контейнерные перевозки по Северному морскому пути», — сказал Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, по Северному морскому пути из Мурманска на Дальний Восток доставят первую партию краба. 670 тонн свежемороженого краба отправятся на атомном контейнеровозе (лихтеровозе) «Севморпуть» Атомфлота.