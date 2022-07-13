Иркутск, , 10:22 — REGNUM В школах Иркутска в новом учебном году появятся авиастроительные классы, сообщает 13 июля телеграм-канал правительства Приангарья. Уже известно, что они откроются на базе средних школ № 33 и 39 областного центра. Инженерные классы по профилю «Авиастроение» будут сотрудничать с ИРНИТУ, который определен базовым региональным вузом, а индустриальным партнером выступит Учебно-производственный центр Иркутского авиационного завода — филиала ПАО «Корпорация Иркут».

Иркутск. Авиастроительный класс Правительство Приангарья

«Для Приангарья развитие инженерного направления в системе образования одно из приоритетных, потому что здесь действует Иркутский авиационный завод — филиал ПАО «Корпорация Иркут». Важно, что образовательные возможности региона позволяют ученикам пройти весь путь от выбора инженерной специальности в школе к получению ее через учебу в ИРНИТУ к дальнейшему трудоустройству», — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирские самолёты семейства МС-21 разрабатываются корпорацией «Иркут». Первый полёт самолёта МС-21 состоялся в мае 2017 года. Мощности производства авиалайнеров МС-21 в Иркутске будут поэтапно наращиваться до выпуска 72 самолётов в год.

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