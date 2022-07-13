Ярославль, , 10:28 — REGNUM В Ярославле завершилась госэкспертиза проекта ремонта Ленинградского проспекта. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Ленинградский проспект в Ярославле Yandex.ru/maps

Работы планируется проводить на участке от улицы Волгоградской до пересечения с улицей Строителей. Положительное заключение было выдано 12 июля. В ближайшее время власти должны определиться с подрядчиком и начать ремонт, который запланирован в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» на 2022 год.

Помимо этого положительно завершилась ещё одна экспертиза — на ремонт участка дороги на улице Пожарского от улицы Гоголя до Технопарковой.