Орск, Оренбургская область, , 10:20 — REGNUM В Оренбургской области пожилой мужчина стал жертвой обмана при попытке заказать услуги интимного характера, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Мошенничество Communitarian.ru

По данным ведомства, в интернете на одном из сайтов по предоставлению услуг интимного характера 60-летний оренбуржец просматривал анкеты и позвонил по указанному номеру, но никто не ответил. Позже с мужчиной связался незнакомец и проинформировал, что из-за неверного пользования сайт заблокирован и для разблокировки необходимо перевести денежные средства. В итоге орчанин перечислил на указанный счет 91,5 тыс. рублей. Однако услугу ему никто так и не оказал.

Мужчина обратился в полицию, поскольку понял, что его обманули. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.