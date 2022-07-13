Лос-Анджелес, США, 13 июля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Актрису Сидни Суини дважды номинировали на премию «Эмми» за работу в сериалах «Белый Лотос» и «Эйфория». Список со всеми номинантами опубликован на сайте премии.

Цитата из видеоинтервью Сидни Суини

Суини оказалась в списках в категориях «Лучшая драматическая актриса второго плана» за роль Кесси в шоу «Эйфория» и «Лучшая актриса второго плана в мини-сериале» за роль Оливии в «Белом Лотосе».

Добавим, что ещё коллега Сидни Суини также номинирована на премию «Эмми». Актриса Зендея может получить премию в категории «Лучшая женская роль в драматическом сериале».

ИА REGNUM напоминает, что 74-я церемония вручения премии «Эмми» состоится 12 сентября 2022 года в Лос-Анджелесе.