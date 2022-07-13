Москва, 13 июля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Поскольку евро и доллар уже не приносят устойчивого дохода, то для сбережения подходят юань и биткоин, хотя последний интересен лишь в долгосрочной перспективе, так как подвержен резким провалам из-за политических ограничений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июля заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал очередное высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова о токсичности долларов и евро для РФ.

Pixabay.com Индийские рупии

«Токсичность доллара и евро для России состоит в том, что мы уже не можем рассматривать их как резервные активы и беспроблемные средства платежа в межстрановом торговом обороте, — сказал Сафонов. — Поэтому владение долларом или евро становится невыгодным для российских юридических лиц. А низкая ставка по валютным депозитам для физических лиц и вообще отрицательная для юридических лиц приводит к обесценению средств. Кроме того, на это ещё влияет и высокий уровень инфляции в странах хождения доллара и евро».

По словам Сафонов, в качестве альтернативных валют с определенными оговорками можно рассматривать китайский юань и индийскую рупию.

«Но для рупии свойственна высокая волатильность, — отметил профессор. — Поскольку евро и доллар уже не приносят устойчивого дохода, то для сбережения подходят юань и биткоин. Но последний интересен только в долгосрочной перспективе, поскольку подвержен резким провалам из-за политических ограничений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сафонов объяснил, почему евро дешевеет относительно доллара США.