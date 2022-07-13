Москва, 13 июля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Одна из причин того, что евро дешевеет по отношению к доллару, заключается в том, что ставка ФРС США остается выше, нежели ставка Европейского центрального банка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июля заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курсы доллара и евро

«Снижение курса евро по отношению к курсу доллара обусловлено двумя факторами: ухудшение экономических параметров стран ЕС, а также более выгодные условия сбережения в долларах. Ставка ФРС выше ставки ЕЦБ, — сказал Сафонов. — В этих условиях растёт спрос на доллар. Длительность этого тренда зависит от того, как скоро начнётся рецессия в США, и от возможности преодоления высокой инфляции в странах еврозоны».

При этом, профессор заметил, что предпосылок для предсказанного некоторыми экспертами снижения курса евро до 80 центов пока нет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сафонов рассказал, как в РФ будет меняться спрос населения на доллары и евро.