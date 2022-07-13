Москва, , 10:16 — REGNUM Анонсированный активистами ВОД «Волонтёры культуры» мастер-класс «Любимые блюда поэтов», в ходе которого участники научатся готовить необычное лакомство — розовые блины по рецепту няни великого русского писателя Александра Пушкина — высмеял главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров. По поводу данного мероприятия, которое состоится 16 июля на главной сцене гастрономического фестиваля «Вкусы России» в Парке Горького, он, в частности, отметил:

Портрет Арины Родионовны Яковлевой. Выставка «Друзья Пушкина». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Гениальный проект! И мифические овцы сыты — и реальные волки сыты. Если вы хотите рекламировать свои резиновые сапоги, то скажете, что в них ходил Венедикт Ерофеев. Хотите рекламировать свой хлебобулочный завод, назовёте новый хлеб именем Алексея Толстого. Хотите рекламировать свой кроватный завод — назовёте кровати «Декамерон». И все вместе эти псевдокультурные ухищрения всучите под видом национального проекта. Кого эта продуктовая реклама может обмануть? Не знаю».

Идея мастер-класса принадлежит ВОД «Волонтёры культуры» — участникам общественного движения, развивающегося благодаря национальному проекту «Культура».

Добровольцы уже более трёх лет помогают в организации и проведении культурных событий, в восстановлении и благоустройстве памятников культуры, а также в работе учреждений культуры и реализации социокультурных проектов.

Как пояснила руководитель общественного движения «Волонтёры культуры» Дарья Жукова, мастер-класс «Любимые блюда поэтов» — это возможность не только разнообразить привычный каждому процесс приготовления, но и узнать о гастрономических предпочтениях известных писателей и героев их произведений. «Не обязательно быть поэтом, чтобы пробудить вкус к чтению и любовь к литературе.

«Давайте читать больше и расширять кругозор вместе с волонтёрами культуры!», — призывает волонтер.

Как выяснилось, выбор розовых блинов для мастер-класса «Любимые блюда поэтов» неслучаен: его, среди прочих, выбрали подписчики паблика «Национальные проекты России» в VK. В финал голосования также вышли шкварки по-казачьи, которые любил Михаил Шолохов и обожаемые Блоком котлеты де-воляй.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми известными деятелями отечественной культуры в России являются Александр Пушкин, Пётр Чайковский и Илья Репин. По данным ТАСС результаты совместного исследования Аналитического центра НАФИ и Российской креативной недели показали, что среди представителей русской литературы большинство участников опроса (80%) выбрало Александра Пушкина. Часто респонденты указывали Льва Толстого, Михаила Лермонтова, Фёдора Достоевского и Сергея Есенина.

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